Haberler

Hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu

Hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasta taşıyan ambulans kontrolden çıkarak yeşillik alana savruldu. Kazada 2 sağlık personeli ve bir hasta hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasta taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yeşillik alana savrulan ambulanstaki 2'si sağlık personeli 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra-Kaynarca yolu Akbal Mahallesi mevkisinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu. Araç dere yatağına düşmeden dururken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hastanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Kayıp olarak aranırken 24 saat içinde hayatını kaybetti

Kayıp olarak aranıyordu, acı haber 24 saat içinde geldi