Kanala uçan otomobildeki aile ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Tavas ilçesinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp kanala uçan otomobildeki baba, anne ve çocukları yaralandı. Denizli'nin Tavas ilçesinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp kanala uçan otomobildeki baba, anne ve çocukları yaralandı. Tavas ilçesi Samanlık Mahallesinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre; Muğla'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan A.S. (35) idaresindeki 20 SH 242 plakalı otomobil, ilçe girişinde karın etkisiyle beraber kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Zikzak çizen otomobil, yaklaşık 5 metre sürüklenerek kanala uçup ters durabildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü baba, anne ve çocukları olmak üzere toplamda 3 kişilik aileyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı olan aileyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Muğla Tavas 3. Sayfa Haberler

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