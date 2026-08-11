Haberler

Kanada'da Bald Range Yangını: 1 Ölü, 21 Bin 400 Kişi Tahliye Edildi

Kanada'da Bald Range Yangını: 1 Ölü, 21 Bin 400 Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bald Range yangınında 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 21 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi. 100'den fazla orman yangınının devam ettiği eyalette, yangın 13 bin 600 hektarlık alanı küle çevirdi. Bu yıl Kanada'da çıkan 4 bin 600'den fazla yangında 4 milyon hektar alan kül oldu.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bald Range yangından 1 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde 100'den fazla orman yangını devam ediyor. ummerland yakınlarında cuma günü başlayan Bald Range yangını giderek büyüyor. Alevler şu ana kadar yaklaşık 13 bin 600 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Meadow Valley sakini 80 yaşındaki bir kadının alevlerden kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

British Columbia eyaletinde alevlerin yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle hafta sonucu acil durum ilan edilmişti.

Kanada'da bu yıl çıkan 4 bin 600'den fazla yangında 4 milyon hektarlık alan kül oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi

UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında milyonluk trafik
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu