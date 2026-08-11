Kanada'da Bald Range Yangını: 1 Ölü, 21 Bin 400 Kişi Tahliye Edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bald Range yangınında 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 21 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi. 100'den fazla orman yangınının devam ettiği eyalette, yangın 13 bin 600 hektarlık alanı küle çevirdi. Bu yıl Kanada'da çıkan 4 bin 600'den fazla yangında 4 milyon hektar alan kül oldu.
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bald Range yangından 1 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.
Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde 100'den fazla orman yangını devam ediyor. ummerland yakınlarında cuma günü başlayan Bald Range yangını giderek büyüyor. Alevler şu ana kadar yaklaşık 13 bin 600 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Meadow Valley sakini 80 yaşındaki bir kadının alevlerden kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
British Columbia eyaletinde alevlerin yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle hafta sonucu acil durum ilan edilmişti.
Kanada'da bu yıl çıkan 4 bin 600'den fazla yangında 4 milyon hektarlık alan kül oldu.