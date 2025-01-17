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Kamyonun Çarptığı Otomobilin Sürücüsünün Panik Anları Güvenlik Kamerasında

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Eskişehir'de yol kenarına park edilen otomobile seyir halindeki bir kamyonun çarpması sonucu yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kamyon yol kenarına park edilen otomobile böyle çarptı

Aracına kamyon çarptığını görünce ne yapacağını şaşırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yol kenarına park ettiği otomobiline seyir halindeki kamyonun çarptığını gören sürücünün panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu İmişehir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobile, hızla gelen kamyon arkadan çarptı. O esnada aracına doğru ilerleyen sürücü, kazayı görünce neye uğradığını şaşırdı. İçinde arkadaşı bulunan aracının kamyonun çarpmasıyla sürüklendiğini gören sürücü, panik halinde kaza yerine koştu.

Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamyonun Çarptığı Otomobilin Sürücüsünün Panik Anları Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
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