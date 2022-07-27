Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı Bolu'da, D100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Bolu'da, D100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında D100 karayolu Yeniçağa Otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özgür Keser idaresindeki 14 AK 294 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Yaşar Sarı'nın kullandığı 14 GD 944 plakalı araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Yaşar Sarı, Adil Sarı ve Samara Sarı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yaşar Sarı Yeniçağa Bolu 3. Sayfa Haberler

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