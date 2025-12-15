Ağabeyi geri manevra yaparken kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyinin kullandığı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kalan 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, iYenice Mahallesi ile Adana Zeytinli Mahallesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Taş (22) ağabeyi S.T. kamyonla geri manevra yaptığı esnada aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN