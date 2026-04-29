Kamyonla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Saklısu Mahallesi Zengeder mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akkurt (17) idaresindeki 07 BSU 880 plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan M.A. (46) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Akkurt ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ANTALYA

