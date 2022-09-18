Kamyonla birlikte 60 bin TL'de yandı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ta saman yüklü kamyonla birlikte kamyonda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı. Sivas'ta saman yüklü kamyonla birlikte kamyonda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızlı ilçesi Direkli kavşağında meydana geldi. Z. D. idaresindeki 60 KE 422 plakalı Ford marka kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kamyonu saran alevler aracı kullanılmaz hale getirdi. Araçla birlikte torpidoda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas Ankara karayolu Sivas 3. Sayfa Haberler

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