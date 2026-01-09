Kamyonetin alevlere teslim olmasının önüne sürücünün gayreti geçti

Hatay'da seyir halindeyken kasa kısmındaki eşyaların yandığını fark eden kamyonet sürücüsünün yanan eşyaları boşalttığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktep Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan ve yük taşıyan kamyonetin kasa kısmındaki kutular alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden kamyonet sürücüsü, alev alan kutuları boşaltarak, yangının aracın tamamını sarmasının önüne geçti. Araç sürücüsünün yanan kutuları aceleyle boşalttığı anlar ve çevredekilerin yardımı cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY