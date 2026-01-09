Haberler

Kamyonetin alevlere teslim olmasının önüne sürücünün gayreti geçti

Güncelleme:
Hatay'da seyir halindeyken kamyonetin kasa kısmındaki kutuların alev alması sonucu sürücü, yangını fark ederek eşyaları boşalttı. O anlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da seyir halindeyken kasa kısmındaki eşyaların yandığını fark eden kamyonet sürücüsünün yanan eşyaları boşalttığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktep Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan ve yük taşıyan kamyonetin kasa kısmındaki kutular alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden kamyonet sürücüsü, alev alan kutuları boşaltarak, yangının aracın tamamını sarmasının önüne geçti. Araç sürücüsünün yanan kutuları aceleyle boşalttığı anlar ve çevredekilerin yardımı cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
