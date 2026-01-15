Haberler

Bursa'da iş kazası: 66 yaşındaki adam parmağını kaybetti

Bursa'da iş kazası: 66 yaşındaki adam parmağını kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin kasa kapağının aniden kapanması sonucu 66 yaşındaki Remzi D.'nin işaret parmağı koptu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kamyonetin kasa kapağına elini sıkıştıran yaşlı adamın işaret parmağı koptu.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi D. (66), kamyonetin kasasına yükleme yaptığı sırada kasa kapağının aniden kapanması sonucu sağ elini sıkıştırdı. Talihsiz adamın sağ el işaret parmağı koptu.

Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Remzi D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

