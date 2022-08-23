Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğli-Halkapınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresinde 35 AP 2282 plakalı Volkswagen marka kamyonet yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a (54) çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki bir bahçe duvarına da çarpıp duvarı yıkarak durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Duyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyonet sürücüsü F.A. ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Duyar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA