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Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Köprülü kavşak üst geçidinden karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

UŞAK (İHA) - Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

UŞAK - Köprülü kavşak üst geçidinden karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Merkez'de meydana geldi. Uşak - Afyonkarahisar karayolu üzerinde Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Musa Demir'e, S.S. idaresindeki 06 CLZ 701 plakalı elektrik dağıtım şirketine bağlı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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