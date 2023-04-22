Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Tahir Demir'e, Bafra istikametine yan yoldan seyir halinde olan Emrah K. İdaresinde ki 55 JP 266 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetin çarptığı çocuk, yan yoldan ana yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Emrah K. İse ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN