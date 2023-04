Kamyonete iki motosikletli çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyonete seyir halinde bulunan iki motosikletli yandan çarptı. Kazada motosikletlilerden biri hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, M.Y. (28) idaresindeki 06 CIS 355 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi üzerinden Ümit Sokağa sinyal vererek dönmek istedi. Bunun üzerine M.B.G. (28) idaresindeki 07 ASY 988 plakalı motosiklet ve G.O. (40) kontrolündeki 06 DBE 563 plakalı motosiklet kamyonete yandan çarptı. Sürücülerin motosikletlerinden düşmesi üzerine vatandaşlar, polise ve ambulansa ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.B.G.'nin kazada yara almadığını tespit etti. Motosiklet sürücüsü G.O. ise hafif yaralı olarak en yakın hastaneye sevk edildi. - ANKARA