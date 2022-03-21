Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş telef oldu - Haberler

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Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş telef oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise telef oldu.

Dün akşam Kahramanmaraş Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

41 HAYVAN TELEF OLDU

Kamyonetteki 41 küçükbaşın da telef olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı; 2 kişi yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - 3. Sayfa

Kamyonet, Fatih, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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