Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş telef oldu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise telef oldu.
Dün akşam Kahramanmaraş Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
41 HAYVAN TELEF OLDU
Kamyonetteki 41 küçükbaşın da telef olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - 3. Sayfa