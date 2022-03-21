Kamyonet ve tren, hemzemin geçitte çarpıştı! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş telef oldu

Dün akşam Kahramanmaraş Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 HAYVAN TELEF OLDU



Kamyonetteki 41 küçükbaşın da telef olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.