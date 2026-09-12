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Kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 2 ölü
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Adana’da kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Akar yönetimindeki 01 MC 6339 plakalı kamyonet, seyir halindeyken A.C.'nin kullandığı 33 BBS 82 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan Rıdvan Akar ve Ahmet Diyar'ı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Rıdvan Akar ve Ahmet Diyar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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