Kamyonet Koyun sürüsüne daldı: 25 hayvan telef oldu
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Kamyonet Koyun sürüsüne daldı: 25 hayvan telef oldu Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kamyonet yola çıkan 100'e yakın koyun sürüsüne çarptı.
Kamyonet Koyun sürüsüne daldı: 25 hayvan telef oldu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kamyonet yola çıkan 100'e yakın koyun sürüsüne çarptı. Kazada 25 koyun telef oldu.
Kaza Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi enlikçe Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde giden bir kamyonet yola çıkan yaklaşık 100 koyun sürüsünün içine daldı.
Kazada, 25 hayvan telef oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - 3. Sayfa