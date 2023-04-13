Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamışlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.S. idaresindeki 65 BB 405 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AET 460 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçtaki sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA