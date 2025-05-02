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Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi

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Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete vurup, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Ucuz atlatılan kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

Silifke'ye bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde U.S. idaresindeki karayollarına ait 33 AEL 92 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi

Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi

Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman kara:

Bu iş kamyonları trafikte azrail gibi gidiyorlar.

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