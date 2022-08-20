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Kamyon şoförü çakıl taşlarının üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti

Kamyon şoförü çakıl taşlarının üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te baraj göleti yapım şantiyesinde çalışan kamyon şoförü damperi kaldırdığı esnada açılmayan kapağı kontrol ederken taşların üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'te baraj göleti yapım şantiyesinde çalışan kamyon şoförü damperi kaldırdığı esnada açılmayan kapağı kontrol ederken taşların üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Merkez ilçesi Elmabahçe köyünde yapımı devam eden baraj göleti şantiyesinde Erdoğan Gür (62), kullandığı 06 DDY 233 plakalı kamyon kasasında taşıdığı çakıl taşlarını boşaltmak için damperi kaldırdı. Bu sırada kamyonun arka kapağının açılmadığını fark eden Erdoğan Gür, kamyonun arka kısmana geçtiği esnada kapak aniden açıldı. Kamyon kasasında bulunan çakıl taşları Erdoğan Gür'ün üzerine döküldü. Olay yerine 112 acil servis ekibi ile jandarma çağrıldı. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erdoğan Gür kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Merkez Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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