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Kırşehir'de Market Çalışanı Kamyon Dorsesinin Altında Can Verdi

Kırşehir'de Market Çalışanı Kamyon Dorsesinin Altında Can Verdi
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Kırşehir’in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan market çalışanı hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan market çalışanı hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi ilçede bulunan market önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, çalışma sırasında kamyon dorsesinin altında kalan O.Y. (24) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde O.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemenin ardından O.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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