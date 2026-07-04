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Bağcılar'da telefon dolandırıcılığı: "Kamu Görevlisiyim" diyerek dolandırdılar

Bağcılar'da telefon dolandırıcılığı: 'Kamu Görevlisiyim' diyerek dolandırdılar
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İstanbul Bağcılar'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek bir vatandaşı 80 bin lira ve altınlarla dolandıran motosikletli kurye polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdura teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

İstanbul Bağcılar'da kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek kandırdığı vatandaştan yaklaşık 80 bin lira ile altınları alan motosikletli kurye yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdura teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, E.M. isimli mağdurun telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde kandırıldığı belirlendi. Şüphelinin yönlendirmesi üzerine mağdur, evinde bulunan 9 bilezik, 1 altın yüzük ile 80 bin lirayı, kontrol yapılacağı bahanesiyle motosikletle adresine gelen kişiye teslim etti.

Olayla ilgili yürütülen saha çalışmalarında motosiklet sürücüsünün M.T. (24) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde yakalanırken, üst aramasında 3 bilezik ile 11 bin 985 lira ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdura teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Temmuz 2026 tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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