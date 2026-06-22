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Ordu'da kamp sandalyelerinden çok sayıda uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama

Ordu'da kamp sandalyelerinden çok sayıda uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama
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Ordu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta, kamp sandalyelerinin metal kısımlarına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, kamp sandalyelerinin içerisine saklanmış 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında, araçta bulunan kamp sandalyelerinin metal kısımlarına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan K.Ş., M.K. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçuyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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