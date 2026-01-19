Haberler

Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışı: 2 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde kar kalınlığını 5 metreye kadar ulaştırırken, iki kişinin çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Ulaşım aksadı, acil durum ilan edildi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreye ulaşırken, 2 kişi çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya'nın doğu ucunda yer alan Kamçatka Yarımadası, son birkaç gün içinde 30 yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışına sahne oldu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreyi aşarken, bölgeden gelen görüntüler, araçların ve binaların girişlerinin kar altında gömülü kaldığını ortaya koydu. Bölge sakinlerinin binalara girebilmek için tünel kazdıkları ve kar altında kalan araçlarını çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri görüldü. Yerel yetkililer, 60'lı yaşlarda 2 kişinin çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamçatka Hidrometeorolojik ve Çevre İzleme Dairesi'nden bir sözcü, bölgede benzer bir olayın en son 1970'lerin başında yaşandığını söyledi.

Ulaşım aksadı

Bölgede yaşanan kar fırtınası, uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler ile toplu taşımanın askıya alınmasına neden oldu. Bölgenin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrinde ise acil durum ilan edildi. Şehir yönetimi, çocukların evlerde kalması çağrısı yaptı. Okul ve üniversiteler çevrimiçi eğitime geçti. Bölge sakinleri, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme konusunda uyarılırken, yerel basın marketlerde gıda kıtlığı yaşandığını ve bazı vatandaşların ilaç bulamadıklarını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...