Kalp krizi geçirip dereye düştü

Kalp krizi geçirip dereye düştü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu. Bulunan kişinin kalp krizi geçirip dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin kalp krizi neticesi dereye düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
