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Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Olgun Sandalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde görevdeyken kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru Olgun Sandalcı, Kocaali ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru, Kocaali ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı (39), dün mesaide olduğu esnada fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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