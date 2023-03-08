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Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti.

Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş (51), kendini iyi hissetmediği için Vezirköprü Devlet Hastanesine gitti. Kumaş'ın burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp krizi geçiren Kumaş'a doktorlar hemen müdahale etti. Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Kalp Krizi Samsun 3. Sayfa Haberler

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