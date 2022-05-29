Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti - Haberler

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Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Koç, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

1994 Polis Akademisi mezunu olan Koç, ilk görev yeri İstanbul'da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul, Erzurum, Edirne, Osmaniye ve son olarak yapılan atamayla Bingöl'ün Solhan ilçesine ikinci sınıf emniyet müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Halil Koç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Halil Koç Bingöl Solhan 3. Sayfa Haberler

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