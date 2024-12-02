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Kalkan-33 Operasyonunda 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonuna Darbe

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Kalkan-33' operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 49 kişi tutuklandı ve ruhsatsız silah ile araçlar ele geçirildi.

"Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kalkan-33 Operasyonunda 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonuna Darbe
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa
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