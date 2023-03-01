Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düşen vatandaş feci şekilde can verdi

Erzurum'da İlhami Demirtaş isimli bir vatandaş işine gitmek üzere kaldırımda yürürken kafasına buz düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İlhami Demirtaş'ın üzerine düşen buzlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 16.00 sıralarında sıralarında güvenlik olarak çalıştığı iş yerine gitmek üzere kaldırımdan yürüyen İlhami Demirtaş isimli bir vatandaşın kafasına çatıda oluşan buzlar düştü. Buzların kafasına düşmesi sonucu yere yığılan Demirtaş'a ilk müdahaleyi çevrede olayı gören vatandaşlar yaptı.

KURTARILAMADI

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de tüm müdahalelere rağmen Demirtaş'ı kurtaramadı. Olayın yaşandığı anlar ise kaldırım üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.