Kaldırıma çıkan araç yayayı ezdi

Eskişehir'de kaldırımda geri manevra yapan aracın üzerinden geçtiği yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa D.A. idaresindeki 34 NAT 309 plakalı otomobil, geri geri ilerlerken kaldırımdaki Şöhret Ş. isimli 55 yaşındaki kadına çarpıp üzerinden geçti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerce sürücü işlemleri için karakola götürülürken, yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı