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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan'ı ziyaret etti

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Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Adli Yıl açılışı vesilesiyle Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan'ı ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Adli Yıl açılışı vesilesiyle Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan'ı ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Bütün toplumların temel direğinin adalet olduğunu belirten Başkan Mustafa İşeri, "Adalet bütün toplumların temel direğidir. Bizler de basın olarak, adaletin her zaman güçlü bir şekilde tecelli etmesi anlamında elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeni adli yılın, devletimiz ve milletimiz için adalet terazisinden şaşmayan, hayırla geçen bir dönem olmasını diliyorum" dedi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ise, "Yeni adli yıl ile birlikte adliyemizde görev yapan arkadaşlarımızla beraber, medeniyetin beşiği Kahta'nın huzur ve güvenliğini sağlayarak, adaletin vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması için tüm kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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