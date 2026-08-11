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Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kg Esrar Ele Geçirildi

Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kg Esrar Ele Geçirildi
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği faaliyet neticesinde 1,5 kilogram kubar esrar maddesi ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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