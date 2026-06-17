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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.Ç. isimli şahıs yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında iki grup arasına bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermi A.Ç., isimli şahsa isabet etti.

Vücuduna isabet eden mermiden dolayı yaralanan A.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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