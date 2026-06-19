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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alarak yandı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil seyir halinde olduğu esnada alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AFM 205 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Kubilay Ortaokulu civarında seyir halindeyken alev aldı. Otomobilin motor kısmında belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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