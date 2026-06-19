Kontrolden çıkan motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.K. ile motosiklette bulunan M.D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı