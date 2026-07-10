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Hafif ticari araç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrikli motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralıya hastane önünde sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrikli motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.M. (42) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile M.K. (21) idaresindeki 34 HE 0601 plakalı hafif ticari araç, Kahta Devlet Hastanesi önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosikletten savrularak yere düşen Ş.M. yaralandı.

Kazanın hastanenin acil servis girişi önünde meydana gelmesi nedeniyle acil serviste görevli uzman hekimler ve sağlık personeli tarafından yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sedyeyle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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