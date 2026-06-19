İş merkezindeki korkutan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde elektrik panosu tesisatında yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilirken dumandan etkilenen M.T. (37) ile F.T'ye (50), sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan her iki kişi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı