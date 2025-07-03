Kahta'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Kahta'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen 45 yaşındaki kalıp ustası Hasan Ceylan hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçe merkezinde bulunan Yavuz Selim Mahallesi, Hastane Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki kalıp ustası Hasan Ceylan, ikinci katta kalıp bağladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ceylan'a ilk müdahale, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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