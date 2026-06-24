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Elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangın buğday tarlasını küle çevirdi

Elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangın buğday tarlasını küle çevirdi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangın, 30 dönümlük buğday tarlasını yok etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangın 30 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Çukurtaş Köyü'nde bulunan buğday tarlasında iddialara göre elektrik direğinde çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, buğday tarlasına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük buğday tarlası yanarak küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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