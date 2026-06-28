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Buğday tarlası yangında zarar gördü

Buğday tarlası yangında zarar gördü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday tarlası kül oldu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılma tehlikesi oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da traktörleri ve kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday tarlası zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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