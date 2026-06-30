Haberler

Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu

Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü alevlerin tarlaya sıçramaması için aracı çıkardı, can kaybı yaşanmazken biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde buğday hasadı sırasında çıkan yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası'nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Murat Ongun'un 'Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar' iddiasına yalanlama

Ongun'dan "kumbaradaki paralar" iddiası! Jet hızında açıklama geldi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu