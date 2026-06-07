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Kahta ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahta ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki H.Y.Ç. göğsünden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kanal Boyu Parkında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgada H.Y.Ç. (19) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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