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Arpa yüklü kamyon şarampole devrildi

Arpa yüklü kamyon şarampole devrildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arpa yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu tonlarca arpa çevreye saçıldı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, ürünlerin büyük kısmı zarar gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arpa yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu tonlarca arpa çevredeki araziye saçıldı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Beşikli Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen arpa yüklü kamyon, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyon kasasında bulunan tonlarca arpa çevredeki araziye döküldü. Hasat sonrası taşınan ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması ve etrafa saçılan arpanın toplanması için çalışma yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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