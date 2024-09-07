Kahramanmaraş Valisi: Deprem Sonrası Kentte Olumsuzluk Yok

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Vali Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KAHRAMANMARAŞ