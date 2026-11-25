Kahramanmaraş'ta tren, hemzemin geçite giren otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı