Kahramanmaraş Türkoğlu'nda trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde hemzemin geçite giren otomobile tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta tren, hemzemin geçite giren otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı