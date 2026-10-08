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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda silahlı kavgada polis hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda silahlı kavgada polis hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi; polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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