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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. (42) yönetimindeki 46 ANC 851 plakalı otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.T. (40) ve çocukları Ö.B.T. (15) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı