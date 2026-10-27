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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 2 kişinin öldüğü kavgada sanığa 10 yıl 6 ay hapis verildi

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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar verildi. Tutuklu sanık kasten öldürmeye teşebbüsten 10 yıl 6 ay hapis alırken diğer iki sanığa 5'er ay hapis verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay, diğer iki sanığa ise 5'er ay hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D.B., tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatları, esas hakkındaki mütalaanın bazı bölümlerine katıldıklarını ancak olayın henüz aydınlatılmayan yönleri bulunduğunu ifade ederek yeni bir bilirkişi raporu alınmasını istedi. Tutuklu sanık A.D.B.'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak tahliye ve beraat istedi. Mahkeme heyeti, A.D.B.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer sanıklardan R.K.'ye "suçluyu kayırma", A.K.'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er ay hapis cezası verildi. Bu iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş olayda M.G. ile E.T. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. olay günü, M.G. ise 36 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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