Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı olayına ilişkin şahsın babası tutuklandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahsın babası U.M. tutuklandı. Saldırganın sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken ayrıntılar tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M.'nin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

